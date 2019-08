“Nieuwe telefoons Apple krijgen de naam iPhone Pro” Redactie

23 augustus 2019

18u15

Bron: AD.nl 1 iHLN Apple zou dit najaar een tweetal ‘iPhone Pro’-toestellen willen introduceren, naast nog een derde budgetmodel. Dat meldt Bloomberg op basis van niet nader genoemde bronnen die betrokken zouden zijn bij de nieuwe toestellen.

Het gaat om de opvolgers van de iPhone Xs en Xs Max. Bloomberg bevestigt dat ze zullen worden voorzien van een camerasysteem met drie lenzen en sensoren. Het drievoudige camerasysteem van de iPhone Pro-modellen zou, zoals eerdere lekken al meldden, zijn voorzien van een ultrawide-lens. Daarmee zouden de toestellen volgens het artikel automatisch slechte foto’s kunnen corrigeren, doordat alle lenzen tegelijk een opname maken en de beeldinformatie vervolgens wordt samengevoegd.



In het donker

Zodoende zouden ook hogere resolutie foto’s kunnen worden gemaakt en zou de effectiviteit van de camera in het donker worden verbeterd. Apple zou ook de videofunctie van de twee ‘iPhone Pro’-modellen hebben verbeterd, waarbij kleuren en effecten live tijdens het filmen kunnen worden toegepast.



Bloomberg meldt voor de iPhone Pro-toestellen verder vernieuwingen als een ‘wide angle’ Face ID-sensor die gezichten ook kan herkennen als het toestel vlak op tafel ligt, een sterk verbeterde waterbestendigheid en de mogelijkheid om andere apparaten draadloos op te laden. De glazen behuizing zou beschikbaar komen met een nieuwe matte finish en beter bestand zijn tegen barsten.

Meer snufjes

Net zoals vorig jaar zou Apple naast de twee topmodellen ook een goedkoper model voorstellen. Dat toestel zou overigens geen ‘Pro’ gaan heten en krijgt naar verluidt een dubbele camera met optische zoom.



Tot slot worden mogelijk ook nieuwe Airpods en een nieuwe Homepod aan het grote publiek getoond. De nieuwe Airpods zouden naar verluidt beschikken over actieve ruisonderdrukking en een waterdichte behuizing, en krijgen een duurder prijskaartje mee. De nieuwe Homepod (een speaker) zou juist goedkoper worden dan het huidige model, waarbij er maar twee in plaats van zeven tweeters aanwezig zijn.



Wanneer deze nieuwe hardware daadwerkelijk uit moet komen, is nog niet bekend. De nieuwe iPhones en Airpods zouden weleens op 10 september kunnen worden gepresenteerd. De nieuwe Homepod zou pas volgend jaar het levenslicht zien.