“Nieuwe iPhones komen na vertraging pas uit in oktober en november” Christian Born

13 augustus 2020

15u28

Bron: AD.nl 2 iHLN Apple brengt nieuwe versies van de Apple Watch uit over vier weken, halverwege oktober komen de eerste iPhone 12-modellen en in november volgen iPhone 12 Pro’s. Dat meldt de doorgaans goed ingelichte analist Jon Prosser, die dit jaar diverse releasedata van Apple-producten goed voorspelde.

De lancering van een nieuwe iPad en Apple Watch staat gepland zonder evenement in de week van 7 september, terwijl een evenement voor de aankondiging van de iPhone 12-serie in de week van 12 oktober zou volgen, claimt Prosser. De release van de iPhone 12-telefoons komt dan die week erna, terwijl de Pro-modellen volgen in november.

In lijn met eerdere info

De data liggen in lijn met eerdere informatie. Zo zei Apple al dat de release van iPhones dit jaar iets later zou zijn dan in voorgaande jaren. In voorgaande jaren was het evenement telkens op de tweede dinsdag of woensdag van september met een release anderhalve week later. Daarbij kwamen wel diverse modellen later uit: de iPhone X in november 2017, de XR eind oktober 2018.



Het uitstel ligt ook in lijn met de informatie die chipmakers Broadcom en Qualcomm eerder in bedekte termen gaven. Apple bevestigde die geruchten, omdat het de schatting van verkopen voor de komende maanden moet aanpassen. Apple zal daardoor minder iPhones leveren in de periode tot en met eind september dan gebruikelijk, maar verwacht dat al die leveringen plaats gaan vinden vanaf oktober.

In de afgelopen acht jaar kwam er telkens minstens één model iPhone in september uit. In september 2011 verscheen er geen Apple-smartphone; de iPhone 4s volgde in oktober. Wel bracht Apple de iPhone X in 2017 in november uit, al kwam de iPhone 8 toen in september op de markt. Ook de XR kwam in 2018 later dan de gebruikelijke release in september.

Geen lader

Er is nog niks bekend over de vermoedelijke iPhone 12. Apple gaat naar verluidt geen lader en geen EarPods meegeven met de iPhone 12-modellen. Door het niet meeleveren van EarPods en een lader in de doos zou Apple kosten verlagen en de winst op peil houden.

Tegelijkertijd kan Apple er op wijzen dat veel klanten toch al een lader hebben liggen en zo de milieuvoordelen belichten. Volgens analisten van Barclays gaat Apple wel een Lightning-naar-USB-C-kabel meeleveren. Verder zou het scherm bij de Pro-modellen een verversingssnelheid van 120 hertz krijgen en zijn de toestellen geschikt voor 5G. Of dat waar is, zien we in september.

Vergelijk hier de meest recente iPhone modellen

Lees ook:

Gerucht: Apple bundelt diensten met ‘Apple One’-abonnementen

Hoe big tech-bedrijven de grote winnaars werden van lockdown. Onze beursexpert deelt zijn visie (+)