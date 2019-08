“Nieuw AI model gevaarlijker dan vuurwapen” ES

Bron: BBC News 0 iHLN Een artificieel systeem dat realistische verhalen, gedichten en artikelen kan schrijven, kreeg onlangs een update waarvan sommigen beweren dat het systeem nu even goed is als een menselijke schrijver. “Maar dat brengt ook gevaren met zich mee”, zegt de tech nieuwssite The Next Web.

De tekstgenerator, gebouwd door de onderzoeksfirma OpenAI, werd in eerste instantie beschouwd als ‘te gevaarlijk’ om openbaar te maken. Reden? Het systeem kon mogelijks voor verkeerde doeleinden gebruikt worden.

Toch ontwikkelde de firma onlangs een nog krachtigere versie van het artificieel systeem, eentje die fake news of spam op sociale media zou kunnen plaatsen.

“Gevaarlijker dan een vuurwapen”

Het nieuwe model, GPT-2, werd getraind aan de hand van een dataset van zo'n acht miljoen internetpagina’s. Door die dataset leerde het model zichzelf patronen aan die achteraf in een algoritme omgezet werden. Zo is het model in staat zelf teksten te schrijven en kan het zich aanpassen aan de stijl en inhoud van elke tekst die het voor zich krijgt. Het systeem kan enerzijds de zinnen van een Shakespeare gedicht afmaken en anderzijds zelf artikelen schrijven en scheldwoorden gebruiken.

“Het model doet het bijna goed genoeg om als algemene artificiële intelligentie gebruikt te worden bij het schrijven van teksten”, zegt Tristan Greene, redacteur bij de tech nieuwssite The Next Web. Toch blijft Greene voorzichtig: “Ik ben bang van het GPT-2 model omdat het een soort van technologie aanbiedt die kwaadwillige personen kunnen gebruiken om de bevolking te manipuleren. Voor mij is die technologie zelfs gevaarlijker dan een vuurwapen.”

“Als de software werkt zoals gepland, zou het namelijk makkelijk gebruikt kunnen worden om fake news en spam, met clickbait, te creëren en te verspreiden”, zegt Noel Sharkey, professor computerwetenschappen aan de universiteit van Sheffield.

Voorlopig nog “onsamenhangend” en “absurd”

Toch maakt Sharkey zich voorlopig nog geen zorgen. “Gelukkig maakt het huidige model nog onsamenhangende en absurde teksten, die weinig tot geen link hebben met bestaande teksten.”