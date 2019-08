"Microsoft laat onderaannemers Skype-gesprekken beluisteren" ADN

07 augustus 2019

18u15

Bron: Belga 2 iHLN Microsoft laat onderaannemers luisteren naar bepaalde gesprekken die gevoerd worden via de vertaalfunctie in zijn app Skype of via de spraakassistent Cortana. Dat meldt internetmagazine Vice, dat zegt over interne documenten, screenshots en audio-opnames te beschikken.

Eerder kwamen Google, Apple en Amazon al in opspraak omdat ze medewerkers laten luisteren naar opnames van hun spraakassistenten. Ze doen dat naar eigen zeggen om fouten uit het systeem te halen. De medewerkers krijgen geen persoonsgegevens bij wat ze horen, maar sommige opnames geven toch privégegevens weg. Vice kreeg nu ook geluid van Skype te horen waarin mensen intieme gesprekken hebben over persoonlijke problemen.

Skype lanceerde in 2015 een dienst waarmee gebruikers bijna realtime vertalingen krijgen tijdens video- en telefoongesprekken. Daarbij zet Microsoft artificiële intelligentie in, maar nu blijkt dat er ook mensen aan te pas komen om het systeem te verbeteren. Op zijn website zegt Skype wel dat het de conversaties analyseert, maar het zegt er niet bij dat mensen luisteren naar de gesprekken. Ook in de privacy policy van Microsoft wordt dat niet verduidelijkt, zegt Vice.

Een woordvoerder van Microsoft zegt dat het bedrijf toestemming vraagt aan klanten alvorens stemgegevens te verzamelen en te gebruiken. Nog volgens het bedrijf zijn de geanonimiseerde audiogegevens alleen beschikbaar voor onderaannemers via een veilig onlineportaal. Volgens een klokkenluider kunnen de medewerkers hun luisterwerk via telewerk van thuis uit doen.