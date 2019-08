“Medewerkers van Microsoft luisteren sinds 2014 naar Xbox-audio van kinderen" Techredactie/Tweakers

22 augustus 2019

11u11 0 iHLN Medewerkers van bedrijven die samenwerken met Microsoft luisteren al jarenlang naar audio die de Xbox opnam via het Kinect-accessoire. Dat claimt techsite Motherboard op basis van interviews met zulke medewerkers.

Een meerderheid van de audio was van kinderen, blijkt uit het artikel van Motherboard. Zij vroegen bijvoorbeeld om bepaalde Minecraft-skins of om alle games gratis te kunnen downloaden. Aanvankelijk zaten er ook veel audiofragmenten tussen van mensen die geen stemcommando wilde geven en bijvoorbeeld midden in een game zaten.

Microsoft stelde eerder deze maand dat mensen luisteren naar audio van spraakdiensten om de software te verbeteren. Maar daaruit werd niet duidelijk dat het ook al gebeurde bij Kinect. Het luisteren van audiofragmenten gebeurt blijkbaar sinds 2014. Ook is er een site om opgenomen audio te verwijderen.

Ophef

Het luisteren van fragmenten om een spraakassistent te verbeteren gebeurt bij alle grote bedrijven: Siri van Apple, Alexa van Amazon en Assistant van Google. Alle bedrijven zijn vanwege de recente ophef daarover nu gestopt met het mensen laten luisteren naar opnames. In elk geval tijdelijk.

Bij het luisteren naar opnames beoordelen medewerkers of de spraakassistent de persoon juist heeft gehoord en juist heeft geantwoord. Met die informatie willen de bedrijven de spraakassistent verbeteren. Geen van de bedrijven maakte dat duidelijk in de voorwaarden.