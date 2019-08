“Medewerkers moesten naar 1.000 Siri-opnames per dag luisteren” Techredactie/Tweakers

25 augustus 2019

Door Apple ingehuurde medewerkers die zich bezighielden met de verbetering van Siri moesten per dienst naar ongeveer 1.000 opnames luisteren.

Dat meldt Irish Examiner op basis van een gesprek met een voormalig werknemer van GlobeTech, dat zijn hoofdkantoor heeft in het Ierse Cork en door Apple is ingehuurd voor het beluisteren en verbeteren van Siri. Volgens de bron was de verwachting dat werknemers die betrokken waren bij het project naar ongeveer 1.000 opnames per dag moesten luisteren. Elk fragment moest daarbij beoordeeld worden. NU.nl ontdekte onlangs dat de medewerkers intussen zijn ontslagen.

Alhoewel Apple inmiddels met het beluisteren van Siri-gesprekken is gestopt, gaf het bedrijf eerder deze maand aan dat slechts naar een klein deel van de interacties met de spraakassistent werd geluisterd. Mocht het verhaal van de bron van de Irish Examiner kloppen, dan werden er dagelijks desondanks een groot aantal opnames beluisterd. Waarschijnlijk waren er namelijk honderden werknemers betrokken bij het project, waardoor er dagelijks honderdduizenden gesprekken zouden zijn beluisterd.

Inmiddels hebben veel grote techbedrijven, waaronder Google, Amazon, Facebook en Microsoft, toegegeven dat zij met hun spraakdiensten soms gesprekken beluisteren om de kwaliteit van de dienst te kunnen verbeteren. Bij Apple kwam eind vorige maand naar buiten dat er werknemers zijn ingehuurd om Siri-gesprekken te beluisteren. Daarbij gaven werknemers aan soms vertrouwelijke gesprekken te horen.