Man tapt stroom af: niet voor cannabisplantage, maar voor bitcoins

14 maart 2018

12u30

Dat mensen stroom aftappen voor hennepkwekerijen is niet nieuw. Maar een man in de Nederlandse plaats Rijen (provincie Noord-Brabant) heeft elektriciteit afgetapt voor een nieuw doel: het delven ('minen') van virtueel geld.

Computers moesten oplossingen voor complexe formules achter virtueel geld uitrekenen, zodat de man daarvoor een beloning zou krijgen. Zijn netwerk stond in een ruimte aan de Kempenbaan in de Brabantse plaats. Hij is opgepakt en de politie onderzoekt of hij nog meer op zijn kerfstok heeft.

Virtuele munten, zoals de bitcoin, werken met een soort collectief logboek. Daarin worden alle transacties bijgehouden. Het register van de bitcoin wordt bijvoorbeeld om de tien minuten aangevuld met een nieuwe 'bladzijde' met de laatste veranderingen. Om elke aanvulling veilig te verwerken, moet een complexe wiskundige formule worden opgelost. Dat heet minen of delven. Wie als eerste de oplossing vindt, krijgt een beloning.

Bij de bitcoin is die beloning 12,5 bitcoin per keer, wat bij de huidige koers neerkomt op ongeveer 90.000 euro. Per dag wordt voor 12,7 miljoen euro aan bitcoins zo uitgekeerd. Bij andere virtuele munten, zoals de monero, is de beloning iets anders, maar is het principe hetzelfde.