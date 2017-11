"Leren programmeren wordt net zo overbodig als het leren van oud-Grieks" Karen Van Eyken

13u29

Programmeervaardigheden zijn belangrijk maar de voordelen ervan worden vaak overschat. Dat zegt hoogleraar innovatie Robert C. Wolcott van de Kellog School of Management (Chicago). Volgens hem zullen mensen in de toekomst net veel minder gaan programmeren in plaats van meer.

"Computercode zal het oud-Grieks van de late 21ste eeuw worden", meent Wolcott in een opiniestuk op de website 'Quartz at Work'. "Het is misschien fijn om oud-Grieks te begrijpen, maar erg nuttig is het niet. Hetzelfde zal gebeuren met codeertaal."

Net zoals nieuwe technologieën evolueren programmeertalen razendsnel. Soms sterven ze na verloop van tijd gewoon uit. De programmeerkennis die kinderen op school opdoen, is op die manier snel achterhaald. Denken we maar aan de complexe programmeertaal COBOL uit de jaren zestig van de vorige eeuw en aan een moderne programmeertaal zoals RUBY die veel eenvoudiger is.

Al is het wel beter om een computertaal onder de knie te hebben dan er helemaal niets over te weten, toch vindt de professor dat het meer aangewezen is om te begrijpen hoe de technologie zelf werkt en daar voornamelijk op te focussen.

Het lijkt erop dat in de toekomst het coderen voornamelijk zal gebeuren door systemen aangestuurd door artificiële intelligentie. De noodzaak voor mensen om zelf te programmeren, zal dan ook geleidelijk aan verdwijnen.

"Computerplatformen zullen in de toekomst zodanig functioneren dat mensen gewoon in een normale (geschreven of gesproken) taal kunnen omschrijven wat ze wensen en de computer voert vervolgens uit", voorspelt Wolcott.

Zullen zijn dochters dan niet meer leren programmeren? "Toch wel, maar ik vind het belangrijker dat ze begrijpen hoe computersystemen werken en dat ze zowel de bijbehorende kansen als de risico's daarvan kennen", besluit de hoogleraar.