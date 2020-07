'Investeerders mikken op overname TikTok voor 50 miljard' ISA

29 juli 2020

16u20

Bron: ANP 0 iHLN De populaire maar controversiële app TikTok zou als apart bedrijf 50 miljard dollar waard kunnen zijn. Dat menen enkele investeerders in het Chinese moederbedrijf ByteDance. Zij willen het platform voor korte muziekvideo's overnemen van de huidige eigenaar, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

TikTok ligt onder andere in de Verenigde Staten onder vuur, omdat er zorgen zijn over persoonlijke gegevens die via de app bij de Chinese eigenaar belanden. Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump verspreidde onlangs een advertentie op Facebook waarin wordt gehint op een nationaal verbod van de app. TikTok zelf ontkent ten stelligste persoonlijke data te delen met de Chinese overheid.

ByteDance van heeft volgens ingewijden al voorstellen ontvangen van de Amerikaanse durfkapitaalmaatschappijen Sequoia en General Atlantic voor de aankoop van TikTok. De overgang naar deze Amerikaanse eigenaren, die al een belang hebben in het niet-beursgenoteerde ByteDance, neemt mogelijk ook privacyzorgen rond TikTok weg.

Hoge verwachtingen

Het prijskaartje van 50 miljard dollar laat zien dat investeerders hoge verwachtingen hebben van TikTok. Afgezet tegen de verwachte jaaromzet in 2020 is het een veel duurder bedrijf dan het vergelijkbare socialmediabedrijf Snap waarvan de waarde 33 miljard dollar is.

TikTok ligt niet alleen in de VS onder een vergrootglas wegens privacyzorgen. Onlangs openden toezichthouders in de Europese Unie onderzoek naar de app, die mogelijk de privacy van met name kinderen en jongeren niet goed beschermt.