“Investeerder koopt aanzienlijk belang in Twitter en wil topman Jack Dorsey weg” ADN

02 maart 2020

10u35

Bron: ANP 0 iHLN Aan de stoelpoten van Jack Dorsey, oprichter en topman van Twitter, wordt gezaagd. De activistische investeerder Elliott Management heeft een "aanzienlijk belang" in Twitter genomen en wil dat Dorsey vertrekt. Elliott zou vier directeuren hebben voorgedragen voor plekken in het bestuur van Twitter.

De topman van Elliott, Paul Singer, is een belangrijke geldschieter van de Republikeinen, de partij van de bekendste Twitteraar ter wereld, president Donald Trump. Over zes maanden kiezen de Amerikanen een nieuwe president. Dit lokt gebruikers en adverteerders naar Twitter. Gebruikers twitteren dit jaar ook veel over het coronavirus en over de komende Olympische Spelen in Tokio.

Volgens techkenners is Twitter qua innovatie achtergebleven bij andere sociale media als Snap en Instagram. Ook de positie van Dorsey is niet onomstreden, omdat hij ook de leiding heeft bij betalingsbedrijf Square. Verder heeft Dorsey, anders dan bijvoorbeeld Mark Zuckerberg van Facebook en Snap-oprichters Evan Spiegel en Bobby Murphy, geen stemcontrole over het bedrijf.



Elliott is zeker niet de eerste investeerder die kritiek heeft op Dorsey en het beleid van Twitter. Eind vorig jaar uitte Scott Galloway, professor marketing aan de Stern School of Business van de New York University al de nodige kritiek op het bedrijf en de topman. In een brief riep hij Twitter-voorzitter Omid Kordestani al op om Dorsey te vervangen.