"Ik wil epidurale, NU!" Deze nieuwe robot simuleert heel realistisch bevallingen

16u41

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1 Bertje Warson De nieuwe simulatierobot Victoria kan ernstige vaginale bloedingen simuleren, maar ook uitzakkende navelstrengen, allergische reacties, zuurstoftekort in de hersenen, enzovoort. iHLN Studenten vroedkunde aan de hogeschool Thomas More hebben dinsdag Victoria en baby Emma-Charlotte verwelkomd. Het gaat om gesofisticeerde simulatierobots - de eerste in België - waarmee de studenten gewone en risicovolle bevallingen kunnen oefenen. Victoria kost 150.000 euro.

Thomas More heeft de voorbije vijf jaar al tientallen studenten opgeleid met Noelle, een andere pop. Maar dinsdag werd de nieuwste versie, de computergestuurde simulatierobot Victoria voorgesteld, die nog realistischer hoogrisicobevallingen kan simuleren.

"Ze kan heel realistisch een zwangerschap simuleren, compleet met detecteerbare harttonen en bijhorende registratie van weeën", zegt docent Danny Peeters. "Tijdens een pijnlijke contractie kunnen we onder andere de ademhaling van Victoria laten versnellen, de aan de pols voelbare hartslag pijlsnel de hoogte in laten gaan en het hart van de foetus zoals in het echt laten reageren."

Vroedvrouwen en artsen in spe kunnen met uitzonderlijke verloskundige noodsituaties uitgedaagd worden, zoals een bevalling met een zuignap of een keizersnede. Victoria, die 150.000 euro kost, kan ernstige vaginale bloedingen simuleren, maar ook uitzakkende navelstrengen, allergische reacties, zuurstoftekort in de hersenen, enzovoort.

Zelfvertrouwen

"Oefenen met een bevallingspop verhoogt het zelfvertrouwen van de vroedvrouwen in opleiding. Ze staan sterker in hun schoenen en zijn beter voorbereid op de stages en de praktijk", stelt Peeters nog. Niet alleen studenten, maar ook vroedvrouwen en andere groepen kunnen bevallingen met de pop oefenen.

Walter Grootaers, de frontman van De Kreuners, werd dinsdag tot peter benoemd van Emma-Charlotte, de nieuwe boreling van Victoria.

Bertje Warson