"Hackers wilden Saoedische raffinaderij opblazen"' "Vijf landen zijn in staat zulke cyberaanval uit te voeren" mvdb

15 maart 2018

21u47

Bron: ANP/BuzzT - New York Times 0 iHLN Een olieraffinaderij in Saoedi-Arabië is in augustus getroffen door een cyberaanval. De hackers wilden niet zomaar gegevens stelen of de installatie stilleggen, maar ze wilden waarschijnlijk het complex saboteren om een dodelijke explosie te veroorzaken.

"Meer dan twaalf" cyberonderzoekers hebben tegen The New York Times gesproken over de digitale aanval. Ze willen niet zeggen om welke raffinaderij het gaat en hoe de hackers daar zijn binnengekomen. Ze wijzen ook geen mogelijke dader aan. Ze zijn bang dat ze nog een keer proberen toe te slaan.

De onderzoekers gaan ervan uit dat de hackers werden gesteund door een staat. De schadelijke software was op maat gemaakt, dus ze moeten veel geld tot hun beschikking hebben gehad, en er was geen duidelijke manier om geld te verdienen aan de aanval.

Stabiel

De hackers drongen door in het zogeheten Triconex-systeem van de raffinaderij. Dat zorgt ervoor dat de elektrische spanning, de druk en de temperatuur in de raffinaderij stabiel blijven. Het systeem wordt gebruikt in ongeveer 18.000 complexen in de wereld, waaronder kerncentrales en waterzuiveringen.

De aanval wordt onder meer onderzocht door Amerikaanse diensten als de National Security Agency (NSA) en het FBI en de ministeries van Defensie en Binnenlandse Veiligheid in Washington.

Dat er ondanks de hack geen explosie kwam, was volgens de bronnen van The New York Times te danken aan een foutje in de code die de hackers hadden gebruikt. Vermoedelijk hebben de daders die fout inmiddels hersteld.

Het is niet de eerste aanval op de Saoedische olie-industrie. In januari vielen alle computers bij een oliebedrijf en een chemiebedrijf uit. Binnen een paar minuten waren alle interne data gewist. De bestanden waren vervangen door foto's van een verdronken Syrisch jongetje. Herstel duurde maanden.

Vijf landen

Er zijn vijf landen die volgens The New York Times de kennis in huis hebben voor zulke aanvallen. Vier van de vijf (China, Rusland, de Verenigde Staten en Israël) hebben redelijk goede tot goede banden met Saoedi-Arabië, in elk geval achter de schermen. Het enige andere land is Iran, de aartsvijand van Saoedi-Arabië.