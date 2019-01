“Google hoeft bij vergeetverzoek zoekresultaten niet wereldwijd te verwijderen” ttr

Bron: belga, anp 0 iHLN Wie bij Google of een andere zoekmachine het verzoek indient om zijn naam te laten verwijderen uit de lijst met zoekresultaten als op die naam wordt gezocht, moet erop kunnen rekenen dat dat recht om vergeten te worden in heel de Europese Unie wordt toegepast. Maar van een zoekmachine eisen dat de zoekresultaten wereldwijd, dus ook buiten de EU, worden aangepast, gaat een stap te ver. Dat zegt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie vandaag.

Het Hof in Luxemburg buigt zich over een reeks vragen die ingediend werden door de Franse Raad van State. Die behandelt een zaak die de Amerikaanse internetreus Google aangespannen heeft tegen de Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL. In 2016 legde de CNIL aan Google een boete van 100.000 euro op, omdat het geweigerd had in te gaan op de vraag van een gebruiker om zijn naam wereldwijd te verwijderen uit de resultaten van zoekopdrachten. Google wil de verwijdering enkel toepassen op Europese domeinnaamextensies van zijn zoekmachines, zoals google.fr en google.be.

In zijn conclusie wijst advocaat-generaal Maciej Szpunar erop dat het “fundamentele” recht om vergeten te worden, afgewogen moet worden tegen het “rechtmatige” publieke belang om toegang te krijgen tot gezochte informatie. Indien het recht om vergeten te worden wereldwijd zou worden toegepast, bestaat het gevaar dat internetgebruikers uit landen buiten de Europese Unie de toegang tot informatie wordt belet en dat die landen op hun beurt EU-onderdanen de toegang tot informatie ontzeggen.

Ondanks deze duidelijke stellingname mag volgens de advocaat-generaal niet worden uitgesloten om in bepaalde specifieke gevallen exploitanten van zoekmachines te verplichten wereldwijd zoekresultaten te verwijderen. Hij benadrukt ook dat, om een “doeltreffende en volledige verwijdering” van zoekresultaten binnen de EU te realiseren, Google en co. zich mogen beroepen op ‘geoblocking’. In dat geval zijn bepaalde zoekresultaten niet zichtbaar als wordt gesurft vanaf een IP-adres dat zich in een EU-lidstaat bevindt, ongeacht de domeinnaam die de internetgebruiker gebruikt.