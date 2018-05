"Google en Facebook dwingen gebruikers in te stemmen met privacybeleid. Doet denken aan een Noord-Koreaans verkiezingsproces" Privacyklachten tegen internetbedrijven ADN

25 mei 2018

Er zijn klachten ingediend tegen Google, Facebook, WhatsApp en Instagram vanwege schending van de nieuwe Europese privacyregels. De aanval op de technologiegiganten komt van de activistische Oostenrijkse advocaat Max Schrems, die al jaren een felle campagne voert tegen Facebook op het gebied van privacy.

Volgens de klachten dwingen de internetbedrijven gebruikers in te stemmen met nieuw privacybeleid. Volgens Schrems hebben de internetbedrijven gebruikers alleen de keus geboden om in te stemmen met de nieuwe privacyregels of hun account te verwijderen.

"Dat is geen vrije keuze, maar doet eerder denken aan een Noord-Koreaans verkiezingsproces'', aldus Schrems. Hij is oprichter van de privacyorganisatie Noyb (none of your business).

De zaken werden ingediend bij privacywaakhonden in België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.