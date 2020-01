“Goedkopere nieuwe iPhone kan in maart uitkomen” Joris Jansen

22 januari 2020

10u32

Bron: Tweakers.net 0 iHLN Apple maakt volgens geruchten een nieuwe, relatief goedkope iPhone en volgens Bloomberg kan deze telefoon al in maart beschikbaar worden. Dat meldt het persbureau op basis van niet nader genoemde bronnen.

Apple zou van plan zijn om al in februari te beginnen met de massaproductie van de nieuwe goedkopere iPhone, schrijft Bloomberg op basis van bronnen die op de hoogte zouden zijn van de plannen. Daarbij zou de productie worden verdeeld tussen fabrikanten Foxconn, Pegatron en Winstron. Een persoon die de planning van Apple zou kennen, gaf aan dat het bedrijf uit Cupertino de nieuwe telefoon naar verwachting in maart zal onthullen.



Bloomberg heeft Apple om commentaar gevraagd, maar die weigerde een reactie te geven.

Opvolger iPhone SE

De nieuwe telefoon zou min of meer de spirituele opvolger van de iPhone SE moeten worden. Het toestel zou een 4,7 inch-scherm (lees: een schermdiagonaal van 11,9 centimeter) krijgen, iets groter dus dan de originele iPhone SE met zijn 4 inch-scherm (schermdiagonaal van 10,1 centimeter). Een Touch ID-vingerafdrukscanner zou eveneens tot de uitrusting horen, maar Face ID - de gezichtsherkenningsfunctie van Apple - wordt niet verwacht. Verder zou de A13-processor van de iPhone 11 in de nieuwe telefoon belanden.

Het is niet duidelijk hoeveel de nieuwe telefoon van Apple moet gaan kosten. De iPhone SE kreeg bij de lancering in 2016 een prijs mee van 489 euro voor de 16GB-versie.

In oktober vorig jaar berichtte de analist Ming-Chi Kuo al dat de iPhone SE 2, zoals hij de nieuwe telefoon noemde, een A13-processor krijgt en in het eerste kwartaal van dit jaar verschijnt. Ook sprak hij over een behuizing die overeenkomt met de iPhone 8.

