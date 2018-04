"Gegevens van veel meer dan 87 miljoen Facebookgebruikers gelekt" Privacyschandaal Facebook ADN KV

17 april 2018

16u03

Bron: Belga 0 iHLN Het cijfer van 87 miljoen mensen wier Facebookgegevens gecompromitteerd zijn door de wantoestanden bij Cambridge Analytica (CA) en Facebook, is een onderschatting. Brittany Kaiser, die voor Cambridge Analytica werkte, getuigde vandaag in het Britse parlement over het schandaal. "Ik denk dat het bijna zeker is dat het aantal Facebookgebruikers wier data misbruikt werd, veel groter is dan 87 miljoen", aldus Kaiser.

Cambridge Analytica had een hele reeks persoonlijkheidstestjes ontwikkeld om data van gebruikers uit het sociaal netwerk te halen. De app "This is your digital life", van Aleksandr Kogan, is daar maar één voorbeeld van: de gegevens van iedereen die die app gebruikte, en hun vrienden, werden door CA misbruikt. Volgens Facebook ging het daar om 87 miljoen mensen, vooral in de VS. Onder hen waren ook 61.000 Belgen.

"De datasets en bevragingen van Kogan waren niet de enige met Facebook gelinkte vragenlijsten die we gebruikten", zei Kaiser in een parlementscommissie. "Ik ben op de hoogte, in algemene termen, van een brede reeks aan tests die uitgevoerd werden door CA of partners, meestal met een Facebook-login." De vroegere CA-medewerkster gaf het voorbeeld van de "sex compass"-quiz. Nog volgens Kaiser waren zowel CA als andere bedrijven en campagnes bezig met zulke activiteiten.

"In mijn pitches voor klanten zei ik dat dergelijke apps specifiek ontwikkeld zijn om gegevens van mensen te verkrijgen", zei Kaiser nog. Nog volgens de oud-manager waren zowel CA als andere bedrijven en campagnes bezig met zulke activiteiten. De vrouw werkte van februari 2015 tot januari dit jaar bij het bedrijf.

Facebook had eerst het aantal betrokken gebruikers geschat op 50 miljoen, maar moest dat bijstellen naar 87 miljoen.

In een reactie op de uitlatingen van Kaiser liet Facebook aan de Guardian weten dat er een onderzoek loopt naar alle apps die toegang hadden tot grote hoeveelheden informatie. "We zullen een volledige audit uitvoeren van elke app met verdachte activiteit", aldus Facebook. "En als we ontwikkelaars vinden die persoonlijke informatie misbruikten, dan zullen we hen verbannen en iedereen die getroffen is, op de hoogte brengen."