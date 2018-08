"Facebook gaat gebruikers beoordelen op betrouwbaarheid" TTR

21 augustus 2018

17u38

Facebook gaat zijn gebruikers beoordelen op hun betrouwbaarheid. Zo wil de sociale netwerksite mensen die 'fake news' rapporteren in kaart brengen. Dat meldt de Amerikaanse krant 'The Washington Post' op basis van een interview met Tessa Lyons, een medewerkster van Facebook.

In het voorbije jaar ontwikkelde het bedrijf een beoordelingssysteem waarbij gebruikers een score tussen nul en één krijgen. De score die aan Facebook-gebruikers wordt gegeven, is afhankelijk van hun betrouwbaarheid. Wie een bericht rapporteert met nepnieuws, wordt door de sociale netwerksite als "betrouwbaar" gezien.



Volgens Lyons rapporteren echter heel wat gebruikers berichten omdat ze het oneens zijn met de inhoud ervan én niet omdat die berichten valse informatie bevatten. Met het nieuwe systeem hoopt Facebook dat de werklast van externe partners, die gerapporteerde berichten controleren, wordt verlaagd.



Tijdens het interview wilde de productmanager wilde niet zeggen welke andere indicaties Facebook gebruikt om de betrouwbaarheid van gebruikers te beoordelen. "Anders zou het systeem misbruikt kunnen worden", klinkt het.

Eerder meldde CEO Mark Zuckerberg al dat er te veel "sensatiezucht, desinformatie en polarisatie" is in de wereld. "Sociale media stellen mensen in staat sneller dan ooit tevoren nieuws te verspreiden. Als we deze specifieke problemen niet aanpakken, dan vermeerderen we ze uiteindelijk", zei hij toen.