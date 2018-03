"Europa plant omzetbelasting van 3 procent voor internetgiganten" kg

16 maart 2018

16u28

Bron: Belga 0 iHLN Europa wil dat grote internetbedrijven 3 procent omzetbelasting betalen in het EU-land waar hun gebruikers zitten. Dat zal de Europese Commissie naar verwachting op woensdag voorstellen. Het voorstel is echter niet naar de zin van de Verenigde Staten, bevestigt de Oeso.

Het voorstel is een uitwerking van een Frans voorstel om ondernemingen als Google, Apple, Facebook en Amazon, maar ook Uber en Airbnb, te belasten in het land waar ze omzet draaien. Die betalen nu winsttaksen in de lidstaat waar hun Europese hoofdkantoor is gevestigd. Zij kozen voor landen als Ierland en Luxemburg, waar de tarieven laag zijn.

3 procent

Door deze vestigingsregel hoeven ze in de andere lidstaten waar ze geen zetel hebben, geen belasting af te dragen. Zo kon bijvoorbeeld reisorganisator Booking.com over een periode van vijf jaar 715 miljoen euro aan taksen besparen. Facebook en Google konden in drie jaar naar schatting samen maar liefst zo'n 4,5 miljard euro uitsparen.

Brussel stelt voor dat bedrijven met een wereldwijde omzet van 750 miljoen euro en 50 miljoen euro in de EU 3 procent omzetbelasting afdragen in de Europese landen waar hun diensten beschikbaar zijn. Daarvoor is unanieme instemming van de lidstaten nodig.

"Geen internationale consensus"

Volgens de Oeso is er echter nog geen internationale consensus over de manier waarop internetgiganten belast moeten worden. Dat bevestigt de organisatie vrijdag in een tussentijds rapport naar aanleiding van een bijeenkomst van de ministers van Financiën van de twintig grootste industrielanden (G20).

Volgens het Oeso-rapport bestaan er "op dit moment meningsverschillen over de manier waarop deze kwestie moet aangepakt worden". De betrokken landen zijn nog ver verwijderd van een globaal akkoord en zijn het bovendien fundamenteel oneens over de wenselijkheid van de maatregelen die sommige landen op korte termijn willen nemen.

Amerikaans verzet

Vooral de Verenigde Staten en de Europese Commissie zitten elkaar in de haren. Onmiddellijk na de publicatie van het Oeso-rapport verklaarde Amerikaans minister van Financiën Steven Mnuchin in een mededeling dat "de VS zich krachtig verzetten tegen voorstellen van eender welk land om digitale bedrijven te viseren" met een speciale belasting.

"Sommige van die bedrijven behoren tot de belangrijkste bijdragers aan de Amerikaanse groei en jobcreatie", stelt Mnuchin. De VS proberen er met fiscale hervormingen voor te zorgen dat deze, voornamelijk Amerikaanse, bedrijven vooral in hun thuisland hun belastingen betalen.