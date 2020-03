‘Don't Stand So Close to Me’: ons luistergedrag op Spotify is veranderd door de coronacrisis ADN

31 maart 2020

16u47

Sinds een groot deel van de wereldbevolking vooral thuis zit en aan social distancing doet, zijn volgens Spotify opmerkelijke veranderingen in ons luistergedrag waar te nemen. De streamingdienst baseert zich op onderzoek onder zijn klanten wereldwijd.

Zo is het aantal kook- en huiselijke playlists flink gestegen. Dat wijst er volgens Spotify op dat mensen vooral bezig zijn met hun dagelijkse leven binnenshuis. Podcasts over wellness en meditatie worden ook meer beluisterd. En ook het maken van gemeenschappelijke playlists neemt een vlucht.



Spotify-luisteraars delen ook meer muzieklijstjes op sociale media dan normaal, waarschijnlijk om op deze manier contact te leggen met vrienden en volgers.

Rustiger

Kiest u net vooral voor het stevigere muziekwerk nu u aan huis gekluisterd bent? Dan bent u in de minderheid. Tracks die mensen aan hun playlists toevoegen, zijn nu vaker rustiger van aard: meer akoestisch, minder dansbaar, dynamisch en up-tempo dan tot voor kort. De muziek is bovendien vaker instrumentaal in plaats van met zang of rap.



En er is een toename in 'thematische' streams te zien. Zo werd ‘Don't Stand So Close to Me’ van The Police de afgelopen weken 135 procent meer gestreamd, als aansporing om anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Samen zingen op het balkon

In Spanje en Italië werd veel meer geluisterd via Spotify naar de liedjes die de mensen op hun balkons zongen om elkaar een hart onder de riem te steken. Zo werd bijvoorbeeld het nummer ‘Abbracciame’ van Andrea Sannino op 13 maart acht keer vaker gestreamd dan voor de coronacrisis.

(Lees verder onder de foto)

Virtuele shows

Verder wordt er vooral muziek geluisterd via vaste apparaten, doordat er veel minder mensen onderweg zijn voor werk of studie: computers, televisies, smart speakers en game-consoles.

Nu liveconcerten en tours op grote schaal zijn afgelast of uitgesteld, zijn veel artiesten virtueel gaan optreden via livestreams. Zij zien na afloop dat hun fans na deze shows nog meer muziek van hen willen horen, een fenomeen dat zich ook voordoet na fysieke concerten.

