"De blikken, de roddels… Ik kon niet meer. Toen hebben sociale media mij erdoor gesleurd" Twitter als therapeut: jongeren zoeken steun bij lotgenoten op sociale media Fernand Van Damme

28 februari 2018

13u48

Bron: De Morgen 0 iHLN Vaak wordt gezegd dat sociale media ons depressief maken, maar wat als ze ook een sleutel zijn om depressies te bestrijden? Steeds meer jongeren gebruiken Twitter en co. als therapeut.

"Na een halfjaar pauze omwille van mentale problemen ga ik deze week eindelijk mijn studies hervatten en ik ben zo trots op mezelf OMG HYPED!" De tweet van de Antwerpse studente Annelies Wolfs (20) is intussen meer dan duizend keer geliket. 'Chapeau! Wees trots op jezelf! You go girl!', is maar een van de vele reacties. Jongeren delen ook hun eigen verhaal: "Ben acht maanden in opname geweest… ken jouw gevoel."

Je hebt 6% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN