“Bescherming van data nog altijd niet op orde”: Miljoenen gebruikersgegevens van Facebook aangetroffen op cloudservers Amazon ADN

03 april 2019

20u47

Een grote hoeveelheid gebruikersgegevens van Facebook is aangetroffen op cloudservers van Amazon. De ontdekking door UpGuard laat volgens onderzoekers van dat cyberbeveiligingsbedrijf zien dat de bescherming van data bij Facebook circa een jaar na het Cambridge Analytica-schandaal nog altijd niet op orde is.

Het socialemediabedrijf heeft het lek onmiddellijk verholpen nadat het nieuws over de miljoenen gebruikersgegevens naar buiten kwam. Maar daarmee is het achterliggende probleem in de ogen van UpGuard nog niet opgelost. "Er wordt niet genoeg aandacht besteed aan de beveiligingskant van big data", zegt directeur cyberrisicobeheer Chris Vickery van UpGuard.

In één geval had het Mexicaanse mediabedrijf Cultura Colectiva 540 miljoen documenten met gegevens over Facebookgebruikers, waaronder identificatienummers, reacties en gebruikersnamen, publiekelijk opgeslagen. De database werd gesloten nadat het financieel nieuwsagentschap Bloomberg Facebook waarschuwde over het probleem. Facebook contacteerde daarop Amazon, zo bericht Bloomberg. De dataset bedroeg 146 gigabytes.

Facebook wordt ook nog altijd door meerdere instanties onderzocht in de nasleep van het geruchtmakende gegevenslek naar consultingbedrijf Cambridge Analytica. Dat speelde de gegevens door van miljoenen gebruikers die onder meer gebruikt werden voor de verkiezingscampagne van Donald Trump. Kenners denken dat de affaire Facebook wel eens veel geld kan gaan kosten.