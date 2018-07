"België 6de beste land ter wereld voor internetsnelheid" Koen Van De Sype

10 juli 2018

19u25 0 iHLN België doet het goed op het vlak van internetsnelheid. Volgens een onderzoek van de Britse website België doet het goed op het vlak van internetsnelheid. Volgens een onderzoek van de Britse website Cable.co.uk – dat 163 miljoen tests deed in 200 verschillende landen – staat ons land op de 6de plaats en zijn er maar 5 landen waar downloaden sneller gaat.

Het onderzoek vond plaats tussen juni 2017 en mei 2018. Vorig jaar stond België met een gemiddelde downloadsnelheid van 36,71 Mbps nog op de 8ste plaats, maar we staken Nederland, Letland en Taiwan voorbij. Zelf moesten we wel Roemenië laten voorgaan. De top 5 bestaat nu respectievelijk uit Singapore (60,39 Mbps), Zweden (46,00 Mbps), Denemarken (43,99 Mbps), Noorwegen (40,12 Mbps) en Roemenië (38,60 Mbps).

HD-film

Ter vergelijking: het downloaden van een typische HD-film van 5GB duurt in België gemiddeld 18 minuten en 36 seconden. In Singapore is dat 11 minuten en 18 seconden, in Zweden 14 minuten en 50 seconden, in Denemarken 15 minuten en 31 seconden, in Noorwegen 17 minuten en 1 seconde en in Roemenië 17 minuten en 41 seconden.





Hekkensluiter is Yemen op de 200ste plaats in de rangschikking. Daar is de downloadsnelheid gemiddeld 0,31 Mbps en duurt het maar liefst 36 uur, 52 minuten en 20 seconden (anderhalve dag) om een typische HD-film van 5GB te downloaden.

Globaal gezien is de snelheid erop vooruitgegaan het jongste jaar: met 23 procent van 7,40 naar 9,10 Mbps. “Je zou kunnen denken dat iedereen het beter doet, maar dat klopt niet”, aldus Dan Howdle, een analist bij Cable. “Het gebeurt vooral in de bovenste helft van de tabel. De snelste landen versnellen in verhouding nog meer. Onderaan is er eerder sprake van een status quo.”

