‘Beerput van haat’ 8chan na korte wederopstanding opnieuw offline door ingrijpen serverprovider Niels Waarlo

06 augustus 2019

16u48 0 iHLN Het controversiële internetforum 8chan is voor de tweede keer in korte tijd gedwongen offline gegaan. Opnieuw sneed een bedrijf de banden door met het broeinest voor extreemrechts gedachtegoed, waarop onder meer de aanslag in El Paso van afgelopen zaterdag stond aangekondigd.

Maandag haalden de beheerders van 8chan hun site al van het web nadat internetbeveiliger Cloudflare besloot de website niet langer te beschermen. Cloudflare-baas Matthew Prince noemde de website “wetteloos” en een “beerput van haat” vanwege de racistische, antisemitische en seksistische sympathieën van een deel van de gebruikers. Dat een manifest van de extreemrechtse terrorist die een aanslag pleegde in El Paso op het internetforum verscheen, was de druppel. Zonder de beveiliging van Cloudflare, dat vele miljoenen websites bedient, zou 8chan snel ten prooi vallen aan cyberaanvallen.

Prince voorspelde dat 8chan snel naar een concurrent van Cloudflare zou overstappen. Diezelfde dag nog kondigde 8chan inderdaad aan gebruik te gaan maken van de bescherming van Bitmitigate. Dat bedrijf heeft naar eigen zeggen ‘extreem vrije gebruiksvoorwaarden’ omdat het vrijheid en neutraliteit hoog in het vaandel heeft. In 2017 nam het ook al The Daily Stormer onder zijn hoede nadat Cloudflare de banden met deze neonazistische website verbrak. Met de bescherming van Bitmitigate verscheen 8chan weer online.

Scheidsrechter

Tijdelijk, zo bleek. Bitmitigate maakt op zijn beurt weer gebruik van servers van een derde bedrijf: Voxility. Dat besloot de banden met Bitmitigate te verbreken, waardoor niet alleen 8chan opnieuw op zwart ging, maar ook The Daily Stormer. Onduidelijk is of 8chan een andere internetbeveiliger op het oog heeft of dat Bitmitigate gebruik kan maken van een andere serverprovider. Vandaag is 8chan in elk geval nog onbereikbaar.

In een uitgebreide blogpost maakte Matthew Prince van Cloudflare duidelijk dat hij ongemak voelt bij het besluit om 8chan te schrappen als klant. Hij vindt dat zijn bedrijf extreem voorzichtig moet zijn met het inhoudelijk beoordelen van de websites die het als klant heeft. “We zijn succesvol als bedrijf, dat geeft ons niet het politieke recht om te beslissen wat goed en slecht is”, schrijft hij. Die rol is wat hem betreft weggelegd voor regelgevers met een politiek mandaat. Prince: “We vinden het nog steeds ontzettend ongemakkelijk om scheidsrechter te spelen over inhoud en zijn niet van plan die rol vaak op ons te nemen.”