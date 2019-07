“Apple zet vingerafdrukscanner achter scherm van nieuwe iPhone” Techredactie/Tweakers

11 juli 2019

14u01

Bron: AD.nl 0 iHLN Apple zet volgens een nieuw gerucht volgend jaar een vingerafdrukscanner achter het scherm van één model iPhone. Die techniek moet vervolgens het jaar erna in alle nieuwe iPhones komen. De vingerafdrukscanner maakt Face ID en de inkeping in het scherm overbodig.

De frontcamera zou werken achter het scherm, waardoor de inkeping niet meer nodig is, schrijft MyDrivers op basis van een rapport van de bekende analist Ming-Chi Kuo. Apple zou de techniek zelf ontwikkelen. Het is onbekend om wat voor type vingerafdrukscanner achter het scherm het gaat. Veel Android-telefoons hebben een optische scanner, een klein cameraatje die door het scherm heen kijkt. De Galaxy S10 heeft een ultrasone scanner. Die is veiliger, maar moeilijker te implementeren en kan falen bij nattige omstandigheden.

iPhone X

Volgend jaar verschijnt er dan één model zonder inkeping in het scherm, maar in 2021 zouden alle nieuwe iPhones zonder inkeping en Face ID werken, meldt China Times op basis van een rapport van analisten van Credit Suisse. Apple heeft niet gereageerd op de geruchten. De inkeping en Face ID debuteerden eind 2017 met de release van de iPhone X.

De iPhones die Apple in september wil presenteren hebben volgens de analisten allemaal dezelfde inkeping in het scherm als de huidige XS en XS Max. In de inkeping zitten naast een frontcamera de componenten van het TrueDepth-camerasysteem, zoals een vloedlicht, dotprojector en infraroodcamera. Behalve Face ID gebruikt iOS het systeem ook voor de avatars die de bewegingen van het gezicht van de gebruiker nadoen, die Apple Animoji’s noemt.