“Apple werkt aan drie nieuwe iPhones”

Apple wil later dit jaar drie nieuwe iPhones op de markt brengen. Dat melden de Apple-volgers van 9to5Mac.com.

Concreet moet de zogenaamde D42 de opvolger worden van de iPhone XS, de D43 moet de grotere XS Max vervangen. Het derde toestel, de N104, moet in de plaats komen van het instapmodel XR. Het is niet bekend of de toestellen ook onder die namen in de winkels komen te liggen. Ze worden waarschijnlijk in september gepresenteerd.

Volgens het bericht hebben de nieuwe toestellen dezelfde schermresoluties als hun voorgangers. De drie telefoons krijgen naar verluidt de Lightning-aansluiting. Dat zou betekenen dat Apple nog niet overstapt op het veelgebruikte USB-C.



Op de achterkant zouden drie camera's komen. Die fotograferen en filmen niet alleen wat iemand in beeld wil brengen, maar ook het gebied er direct omheen. Het is dan mogelijk om een foto of een filmpje achteraf te vergroten. Die extra opnames worden na een tijdje verwijderd.