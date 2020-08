“Apple ontwierp geheime iPod voor Amerikaanse overheid” HLA

19 augustus 2020

14u10

Bron: The Independent, Tidbits 3 iHLN Dat heeft een software-ingenieur die meewerkte aan de ontwikkeling van de iPod beweerd. De speciale iPod zou 15 jaar geleden gemaakt zijn in opdracht van de Amerikaanse overheid en gaf de gebruiker ervan de mogelijkheid om op maat gemaakte software op het toestel te installeren.

David Shayer, die 18 jaar lang voor Apple heeft gewerkt, heeft op de gespecialiseerde website tidbits een aantal details over de geheime iPod uit de doeken gedaan. “In 2005 kwam het hoofd van de software-afdeling mijn kantoor binnen met een speciale opdracht”, schrijft Shayer. “Ik moest samen met twee ingenieurs van het departement Energie een speciale iPod ontwikkelen.” Volgens de ingenieur was het de bedoeling dat ze een muziekspeler ontwierpen die op maat gemaakte en ondetecteerbare programma’s kon afspelen. Behalve Shayer en de baas van de software-afdeling, wisten slechts twee andere Applemedewerkers van het project af.

Shayer kreeg de opdracht om de twee externe ingenieurs te ondersteunen, maar werkte zelf niet mee aan de geheime software. Wat de geheime iPod precies kan, daar heeft ook hij het raden naar, al vermoed hij dat het iets te maken heeft met het meten van nucleaire straling. “Je kan ermee rondwandelen in de stad, luisterend naar muziek, en intussen gegevens verzamelen over radio-activiteit of gestolen uranium opsporen. Met het toestel kan er gezocht worden naar aanwijzingen van een bom, zonder dat de pers of het publiek zou weten wat er aan de hand is", schrijft de man.

De samenwerking tussen Apple en de Amerikaanse overheid bestaat op papier niet, zegt Shayer. “Alle communicatie erover verliep in persoon, om te vermijden dat er documenten zouden uitlekken. Er bestaat geen contract of betaling, het was eerder een ‘vriendendienst’ van Apple voor de overheid.”