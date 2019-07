“Apple-medewerkers horen vertrouwelijke gesprekken bij afluisteren Siri” Techredactie/Tweakers

29 juli 2019

14u48

Apple zou mensen hebben ingehuurd om naar sommige Siri-gesprekken te luisteren om zo de dienst te verbeteren. Een van de doelen is om te achterhalen of Siri bewust of per ongeluk werd ingeschakeld en of het antwoord van Siri op een vraag van de gebruiker van toepassing was.

De klokkenluider stelt dat op deze manier allerlei vertrouwelijke gesprekken te horen zijn voor de medewerkers. Zo zouden onder meer vertrouwelijke medische gesprekken, criminele activiteiten en mensen die seks met elkaar hebben te horen zijn. Apple zou wel een beleid hebben om opnames te melden waarbij Siri per ongeluk door de gebruiker werd geactiveerd, maar dan alleen als een technisch probleem. Er zou geen beleid zijn voor de omgang met per ongeluk opgenomen vertrouwelijke gesprekken.

Analyse

Apple laat in een reactie aan The Guardian weten dat een klein deel van de gesprekken via Siri inderdaad wordt opgenomen en doorgestuurd naar medewerkers voor analyse. Hoewel die gesprekken dus voor medewerkers zijn te beluisteren, betoogt Apple dat de privacy van de gebruiker niet in het geding is, omdat de opnames niet te herleiden zijn naar een individuele gebruiker en de opgenomen gesprekken slechts beperkt toegankelijk zijn. De klokkenluider stelt echter dat het bij sommige gesprekken niet moeilijk is om de persoon te achterhalen vanwege de inhoud van de opname.

Google

Het verhaal van The Guardian doet denken aan wat Google doet via zijn Assistant-dienst. Onlangs kwam naar buiten dat medewerkers van de internetgigant eveneens gesprekken beluisteren, in dit geval audio die is opgenomen via de slimme Home-speaker. Ook dit zou bedoeld zijn om de dienst te verbeteren; stemmen zouden zijn vervormd omwille van de privacy.

Maar een bron in België gaf aan dat dit in de Benelux niet zo werkt, waardoor gebruikers dus gemakkelijker te identificeren zijn. Bovendien moeten de medewerkers bij twijfelgevallen adressen en locaties die mensen opnoemen via internet opzoeken.