“Apple loopt het grootste risico in rechtszaak met makers ‘Fortnite’” Esports Club

21 september 2020

16u35

Bron: AD.nl 0 iHLN Op 28 september start de rechtszaak van Epic Games tegen Apple. De game-ontwikkelaar, die achter het immens populaire Fortnite zit, is al sinds augustus verwikkeld in een fikse ruzie met de techgigant. Maakt Epic Games eigenlijk kans tegen Apple? En wat is de beste uitkomst voor de game-industrie?

Halverwege augustus barstte de bom. Epic Games, het bedrijf achter de game ‘Fortnite’, kreeg ruzie met Apple. De game-ontwikkelaar voegde namelijk een eigen betaalsysteem toe aan hun game waardoor het officiële betaalsysteem van Apple werd omzeild. Epic Games deed dit omdat Apple 30 procent van de bedragen die in het spel worden gespendeerd door spelers incasseert van de ontwikkelaar.

Misbruik van macht

René Otto, Nederlandse advocaat bij Van Iersel Luchtman, is expert op het gebied van games en alles wat daar juridisch gezien bij komt kijken. “In principe zijn twee partijen juridisch vrij om met elkaar te concurreren en hoe ze dat doen. Dat verandert echter als partijen zo groot en machtig worden dat ze invloed op de markt hebben. Je mag dus geen misbruik maken van een machtspositie, anders kun je kleinere concurrenten uitsluiten en de consument de dupe laten zijn.” Otto vervolgt: “De discussie tussen Epic en Apple gaat dus niet zozeer over de vraag of de voorwaarden zijn geschonden, maar of Apple misbruik maakt van een machtspositie.”

“Apple legt veel regels op aan de ontwikkelaars. De meer dan een miljard gebruikers van iOS-systemen kunnen alleen bereikt worden als de ontwikkelaar akkoord gaat met het inleveren van 30 procent van hun omzet uit de verkoop van de game én uit in-game aankopen. René Otto

Het mag duidelijk zijn dat Epic Games en Apple twee grote bedrijven zijn waarvan het handelen impact kan hebben op de markt. Apple begeeft zich op glad ijs door iedere ontwikkelaar te verplichten om 30 procent van al hun inkomsten van een app in te leveren. Ook zijn er geen andere manieren om apps te installeren op een Apple-apparaat dan via de officiële App Store.

Uitzonderingen

“Apple is heel streng tegenover ontwikkelaars en legt daarbij veel regels op. De meer dan een miljard gebruikers van iOS-systemen kunnen alleen bereikt worden als de ontwikkelaar akkoord gaat met het inleveren van 30 procent van hun omzet uit de verkoop van de game én uit in-game aankopen. Daarentegen maakt Apple soms ook deals met bepaalde partijen die minder af hoeven te dragen. Met Amazon Prime heeft Apple een deal gemaakt waarbij zij ‘slechts’ 15 procent inleveren als ze Prime Video naar iOS zouden brengen. Zo creëert Apple een concurrentievoordeel voor een bepaalde partij wanneer zij dat willen.”

Epic Games gaat nu dus de strijd aan met de techgigant. Volgens Otto is dit begrijpelijk en hebben ze absoluut een aantal valide argumenten. “Volgens Epic is de huidige situatie niet goed voor ontwikkelaars (die een significant deel omzet inleveren), consumenten (die hogere prijzen betalen) en andere betaaldiensten (die niet toegestaan zijn).”

Kinderachtig?

Het begint allemaal op een moddergevecht te lijken waarbij twee gigantische bedrijven een kinderachtige ruzie gaan uitvechten in de rechtbank. Otto is het daar niet helemaal mee eens: “Of het kinderachtig is, valt te betwisten. Ik denk dat het goed is dat er eens een partij opbokst tegen Apple en de pijnpunten blootlegt en ter discussie stelt. Kleinere ontwikkelaars zijn flink de dupe van de 30 procent die ze in moeten leveren maar hebben niet de financiële mogelijkheid om het gevecht aan te gaan.”

“Naast de 30 procent die platforms inhouden staan ontwikkelaars vaak ook 30 tot 50 procent af aan een uitgever, waardoor zij zelf maar een beperkt percentage overhouden, maar wel het ontwikkelingsrisico van een (succesvolle) game lopen”, aldus Otto.

Of de ruzie tussen Epic Games en Apple kinderachtig is, valt te betwisten René Otto

De winnaar

Wie maakt de meeste kans om als winnaar uit de strijd te komen? Otto vindt het lastig. “Hoewel Epic Games een goed punt heeft, zijn ze oorspronkelijk natuurlijk wel akkoord gegaan met de regels van Apple. Bovendien zijn ze tegen die richtlijnen ingegaan door hun eigen betaalsysteem door te drukken. Daardoor staan zij met 1-0 achter.”

“Toch kan de rechter ook inhaken op het feit dat Apple zijn machtspositie misbruikt door zo’n hoog percentage van in-game aankopen te incasseren”, vervolgt de advocaat. “Het is eigenlijk niet eerlijk dat ze ontwikkelaars verplichten om naar hun buitenproportionele regels te leven als je een game op iOS wilt publiceren. Apple zou op dat vlak kúnnen verliezen.”

Epic Games staat voor de rechtszaak is begonnen al met 1-0 achter René Otto

Het meeste risico

Zowel Epic Games als Apple loopt momenteel een flink risico. Volgens Otto is het wel duidelijk welke van de twee de meeste schade op zou lopen bij verlies in de rechtszaal. “Epic Games loopt niet extreem veel risico. Natuurlijk is het een flinke klap als er op geen enkel iOS-apparaat meer Fortnite geïnstalleerd kan worden, maar Apple loopt een groter risico”, volgens de advocaat. “Als Apple verliest dan betekent dit dat zij wellicht concurrerende App Stores moeten toelaten of een minder groot percentage in rekening mogen brengen bij ontwikkelaars. De gevolgen van de uitspraak beperken zich daardoor niet alleen tot Fortnite.”