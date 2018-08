"Apple komt met zes nieuwe watches" ADN

20 augustus 2018

23u59

Bron: ANP 1 iHLN Apple zal volgende maand waarschijnlijk zes nieuwe versies van de Apple Watch presenteren. De Franse techsite Consomac vond de modellen in een database van de Euraziatische Economische Unie.

De modellen uit Serie 4 gaan volgens Consomac draaien op besturingssysteem watchOS 5. Vermoedelijk komen er drie verschillende modellen en is elk model straks in twee maten verkrijgbaar. Analisten hadden eerder al voorspeld dat de nieuwe Apple Watch grotere displays krijgt dan zijn voorgangers.



De database van de Euraziatische Economische Unie verklapte eerder al de iPhone 7, AirPods, de tweede serie van de Apple Watch en de nieuwste MacBook Pro. Het is nog niet bekend wanneer de Apple Watches precies worden gepresenteerd. Vorig jaar gebeurde dat op 12 september.