'Apple gaf makers tv-series opdracht om China niet

negatief neer te zetten’ Techredactie/Tweakers

14 oktober 2019

14u23

Bron: AD.nl 0 iHLN Apple zou vanaf begin 2018 makers van series voor de komende streamingdienst Apple TV+ een aanwijzing hebben gegeven om China niet negatief af te schilderen. Dat claimt Buzzfeed op basis van anonieme bronnen rond het bedrijf.

De aanwijzing zou rechtstreeks uit de top van Apple zijn gekomen, via topmensen Eddy Cue en Morgan Wandell, claimt Buzzfeed. Het was volgens de site onderdeel van een reeks acties om de Chinese overheid te plezieren nadat het Apple in 2016 onmogelijk werd gemaakt producten te verkopen via de iBooks Store en iTunes Movie Store in China.

Apple brengt over een paar weken zijn eigen streamingdienst Apple TV+ uit, een concurrent van Netflix die in november wereldwijd beschikbaar wordt. Hierin brengen ze ook eigen series. TV+ komt uit in onder meer de VS en de Benelux, maar niet in China. Vanwege de grote Chinese markt is het volgens Buzzfeed gebruikelijk dat makers van films en series aanwijzingen krijgen om de overheid van het land niet voor het hoofd te stoten.

Het artikel van Buzzfeed komt een paar dagen nadat Apple in overleg met autoriteiten in Hongkong de app HKMap.live uit de App Store haalde, naar buiten. Ook heeft Apple de app van Quartz, dat berichten over de protesten in Hongkong plaatste, eerder uit de App Store verwijderd.

Belangen

Apple is een van de weinige westerse techreuzen met grote belangen in China. Het verkoopt veel apparaten en verdient een deel van zijn omzet in het land. Er zijn al maandenlang protesten in Hongkong tegen de politieke invloed van China.