"Amnesty International doelwit van spionage via WhatsApp" HA

01 augustus 2018

18u52

Bron: BuzzT 0 iHLN Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is naar eigen zeggen doelwit van spionage geweest. Een medewerker zou onlangs via WhatsApp een link naar spionagesoftware hebben gekregen. Als de medewerker op de link had geklikt, zouden anderen de microfoon en de camera van de smartphone hebben kunnen overnemen.

De spionagesoftware heet Pegasus en is gemaakt door het Israëlische bedrijf NSO Group. Pegasus wordt alleen geleverd aan overheden en daarom moet een overheid achter de aanvalspoging zitten, zegt Amnesty. De organisatie zegt niet welk land dat zou zijn, maar suggereert wel dat het te maken kan hebben met Saudi-Arabië.



De Amnesty-medewerker kreeg het berichtje begin juni. In het Arabisch werd gesproken over een demonstratie bij de ambassade van Saudi-Arabië in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Daarbij stond een link. Volgens Amnesty kreeg een Saudische activist ook zo'n bericht. In dezelfde periode zette Amnesty zich in voor de vrijlating van zes mensen die opkwamen voor de rechten van vrouwen in Saudi-Arabië.