28 februari 2019

14u00 0 iHLN Het is een van de grootste ergernissen in huis: een traag of haperend internet. Met deze tips ontdek je niet alleen wat er aan de hand is, maar los je het ook in een handomdraai op. Van ‘Aargh’ naar ‘Vroaaar’ in drie stappen.

Van je thuis-wifi verwacht je snelheid en stabiliteit, 24/24 en 7/7. Geen filmpjes die blijven hangen, pagina’s die ellendig traag laden, videochat die de mist ingaat of muziek die in brokken wordt afgespeeld. Zeker als je vaak een film streamt, online gamet of thuis werkt is betrouwbaar en supersnel internet onontbeerlijk. Is het internet soms ergerlijk traag of valt de verbinding op bepaalde plekken weg? Zet je ergernis dan om in daden met deze drie stappen.

1. Check je modem

Je hebt niets aan een goed thuisnetwerk als de verbinding met je provider niet voldoende snel is. Check dus je verbinding en je modem voor je met het thuisnetwerk aan de slag gaat. Een van de beste gratis speedtests is Ookla. Belangrijk: plug voor deze test je laptop rechtstreeks in je modem met een ethernetkabel: je bent immers je externe netwerkverbinding aan het testen, niet je wifi. Ookla vertelt je direct waar je aan toe bent. Bedraagt de downloadsnelheid 40 Mbps of meer? Dan komt de data snel genoeg binnen om films te streamen of online te gamen. Minimaal ligt de downloadsnelheid best hoger dan 30 Mbps. Het andere belangrijke cijfer is de Ping-waarde, dat is de reactiesnelheid van je verbinding, de tijd tussen het verzenden van gegevens tussen jouw apparaat en de externe server en terug, uitgedrukt in milliseconden (duizendsten van een seconde). Een ping lager dan 30 ms is uitstekend, tussen de 30 en 60 ms is zeer goed. 100 ms is nog oké, maar hoger dan 200 ms is slecht. Met een trage ping duiken er onder andere vertragingen op in multiplayergames en videocalling.

Zit het goed met je ping en downloadsnelheid, dan kan je beginnen met het optimaliseren van je thuisnetwerk. Anders zal je best aan je netwerkprovider vragen om een technieker langs te sturen.

2. Scan je thuisnetwerk

Telenet-gebruikers hebben het gemakkelijk: Telenet lanceerde onlangs de Telenet-app. Daarmee kun je je netwerk verbeteren. Installeer de app en je ziet in één oogopslag wie en wat er allemaal met je thuisnetwerk verbonden is. Ga naar een kamer waar je zeker goeie wifi wil en check of je wifi-verbinding daar de gewenste sterkte heeft. Komt de wifi op bepaalde plekken niet sterk genoeg door? Dan suggereert de app om een wifi-booster te bestellen. Die zorgt ervoor dat je ook in een uithoek van je woning – kelder, zolder, mancave, … - supersnel internet krijgt. Download de app in de Google Play Store of de Apple App Store.

3. Vermijd stoorzenders

Wifi-golven zijn radiogolven. Ze gaan in concurrentie met andere draadloze verbindingen, zoals die van Bluetooth-apparatuur, de babyfoon, je draadloze thuistelefoon en de microgolf. Weet dus dat deze toestellen een invloed hebben op je modem.

