Zware frontale botsing in Boezinge: moeder en kind (4) gewond na fout ingeschat inhaalmanoeuvre

Het ongeval gebeurde rond 18.20 uur langs de Diksmuidseweg. Twee bestelwagens haalden een tractor in. De eerste slaagde er in terug in te voegen, de tweede niet. De Volkswagen Crafter van de Diegemse firma Skyline Logistics & Consulting botste frontaal met een Kia Sportage die uit de andere richting kwam. Door de klap werd de bestelwagen in de grasberm gekatapulteerd. Beide voertuigen liepen zware schade op. Het volledige motorcompartiment van de Kia werd verbrijzeld en in elkaar gedrukt. Zowel moeder en zoontje in de Kia als de chauffeur van de bestelwagen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Aanvankelijk leek iedereen er met lichte verwondingen vanaf te komen, maar de toestand van de jongen bleek na aankomst van de ambulance te verslechteren.