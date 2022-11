ZorgJobOntbijt bij Thuiszorg Familiezorg: “Alles over onze vacatures en opleidingen”

Thuiszorg Familiezorg is een autonome en integrale thuiszorgdienst werkzaam in West-Vlaanderen en in de grensgebieden van Oost-Vlaanderen. “Veel mensen verlangen naar een werksituatie waarin ze zich erkend en gewaardeerd weten, rechtstreeks bijdragen tot het geluk van anderen, hun ervaringen kunnen delen en waarin een beroep gedaan wordt op hun medeverantwoordelijkheid en initiatief”, stelt Valérie Nollet, regionaal diensthoofd van Thuiszorg Familiezorg - regio Ieper. “Deze behoeften sluiten naadloos aan bij een opdracht binnen onze dienst. Evenwaardigheid en verbindende communicatie staan bij ons centraal. En in de thuiszorg beteken je echt iets voor anderen.”

Op zaterdag 26 november 2022 organiseert Thuiszorg Familiezorg een ZorgJobOntbijt in haar regiohuis in Ieper, De Brouwerstraat 4. Bij een kopje koffie en een ontbijtkoek krijgen de bezoekers alle info over de vacatures van verzorgende/zorgkundige, huishoudhulp, thuiszorgverantwoordelijke, medewerker administratie en onthaal, maar ook over de opleiding tot verzorgende/zorgkundige en over vrijwilligerswerk. Geïnteresseerden zijn van harte welkom tussen 8.30 uur en 11 uur. Inschrijven kan via www.familiezorg-wvl.be of via 057/20.12.14.