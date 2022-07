Zomerse laatavondopeningen in Bellewaerde Park: “Straattheater en jongleerkunstenaars”

Houthulst, Westhoek, Kortrijk IJsjesbe­drijf Surprice zoekt coole oma’s en opa’s in plaats van jobstuden­ten: “Ze zijn misschien wat trager of hardhorig, maar komen tenminste hun afspraken na”

Een opmerkelijke oproep bij ijsjesbedrijf Surprice: ze zoeken hippe 60-plussers. Senioren zonder herexamens in augustus en geen festivalverplichtingen tijdens de zomervakantie, want die laatste verhinderen onze studenten vaak om te komen werken. “We hebben vijf vestigingen over heel West-Vlaanderen. Komend weekend moeten we een deel van onze zaak op de Rodeberg sluiten omdat we te weinig studenten hebben”, zegt zaakvoerder Christof Thorrez.

5 juli