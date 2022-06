‘Zomer in Ieper’ brengt stevig vakantieprogramma: “Elk weekend is er wel iets te doen”

IeperWie de zomer niet op reis gaat, hoeft niet te treuren. De stad Ieper en andere organisatoren zorgen met ‘Zomer in Ieper’ voor een flink aanbod deze vakantie. Het gaat van openluchtcinema, muziekfestivals, de WRC-rally, fietstochten, smulfestijnen en theaterwandelingen. “Maar we vergeten ook de wijk- en dorpskermissen niet! ‘Zomer in Ieper’, het wordt supergeestig!”, aldus schepen Valentijn Despeghel (Vooruit).

Het kan deze zomer wel eens druk worden in Ieper. Nu het coronavirus wat is teruggedrongen halen heel wat organisatoren hun schade in. “We probeerden alles een beetje op elkaar af te stemmen, met als gevolg dat er wel elk weekend wat te beleven is in onze stad”, zegt schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). De aftrap voor ‘Zomer in Ieper’ is een klassieker: De Dolle Dagen van vrijdag 10 tot maandag 13 juni. Enkele weken voor de start van de officiële soldenperiode vormt de braderie het moment voor de zomerse aankopen. Dit jaar is de Boterstraat de ‘straat in de kijker’. In de Diksmuidestraat organiseert de vzw Petit Paris de 1ste editie van het Openluchtatelier ‘Kunstenaars komen uit hun kot’.

Zomerbar

Terug op het programma staat Apérotime, de gezelligste en gratis toegankelijk Afterwork Openlucht Aperitief op de Grote Markt en dat op vrijdag 15 juli vanaf 18 uur. Het eerste weekend van augustus strijkt het HAP Foodfestival neer in het Hamiltonpark. Op vrijdag 5 augustus gaan we daar van start met een HAP Afterwork, waarbij een hippe dj plaatjes draait in een sfeervolle setting.

Terug zijn onder meer de Heilige Bloedprocessie in Voormezele (12 juni), het Reuzenrad, het Wereldfeest (3 juli), het Bloemenplein (7 juli tot 11 augustus), de Zomerbar ‘JOC OUTDOORS’ (tussen 13 en 23 juli op verschillende dagen) en de WRC Rally (18 tot 21 augustus). Qua grotere muziekevenementen zien we Frietrock (van 9 tot 11 september), Yperfest (van 1 tot 3 juli) en Highlight Festival (3 september) op de kalender staan. Nieuw is het Kidzfestival op 4 september en De Langste Tafel op 8 juli.

Lokale bands

“Op vlak van cultuur zal er zeker geen gebrek zijn”, zegt schepen Valentijn Despeghel (Vooruit). “De verschillende stadsdiensten slaan de handen in elkaar voor CinéConge. Dat zijn filmvertoningen in openlucht op een geheime locaties.” De stad werkt daarnaast voor de 2de keer samen met de vzw Ri4vos voor ‘Streekgenoot op Straat’. “Dat evenement ontstond vorig jaar in volle corona”, zeggen Wim Vandamme en Bart Devos van Ri4vos. “We kregen toen de opdracht iets kleinschalig te doen met de nadruk op ontmoeten. In 3 straten organiseerden we kleine concerten met lokale bands. Nu de coronamaatregelen achter ons liggen, rees de vraag of we het concept niet een beetje moesten uitbreiden. Het leek ons echter beter om bij het origine opzet te blijven.” ‘Streekgenot op Straat’ vindt plaats in de Grachtstraat (10 juli), de Boomgaardstraat (17 juli) en de Elverdingestraat (21 juli). Op de affiche staan onder andere The Covernators, Stella Verstraete, The Belgian Qua Band en Suncreek.

Les Halles

Ri4vos organiseert trouwens met ‘Ieperse Dinsdagen 2022’ nog een andere muziekevent in Ieper, samen met Chris Bevernage van Marktcafé Les Halles. De cafébaas stond mee aan de wieg van de ter ziele gegane Muzikale Dinsdagen. De Ieperse Dinsdagen worden gratis concerten op de Grote Markt op de dinsdagen 28 juni, 12 juli en 26 juli en dat telkens van 19 uur. Starten doen de Dinsdagen met YesNoMaybe, 4 jonge rockers die putten uit de grungerock. Daarnaast passeren de The Skadillacs, Edward, AC in DC, Goe Poeier en The Ex Men All Star Band uit de UK passeren de revue.

Win een ZomerInIeper pretpakket

Aan ‘Zomer in Ieper’ is een wedstrijd verbonden. Deelnemen kan vanaf zaterdag 11 juni om 12 uur tot en met zaterdag 18 juni om 12 uur. Je doet dat door op www.zomerinieper.be 2 wedstrijdvragen te beantwoorden. De winnaar, die op woensdag 21 juni wordt bekendgemaakt, kan een ZomerInIeper pretpakket winnen, met daarin onder meer een gratis duoticket voor de 3 grote Ieperse festivals, een duoticket voor De Langste Tafel en 10 zwembeurten in het stedelijk zwembad. Het volledige zomeraanbod is te vinden op www.ieper.be/zomerinieper.