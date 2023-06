“Zolang het warm blijft, is er gevaar op vallende takken”: stad sluit straat af

“Door de fysiologische droogte (dat wil zeggen dat de wortels door de omstandigheden geen vocht meer opnemen, nvdr.) is de verdamping van het vocht bij de boom hoger dan het water dat de boom kan opnemen”, schrijft de stad op haar website. “En daardoor worden de takken breekbaar. Waarschijnlijk is er plaatselijk een droge plek in de ondergrond. We weten dit echter niet met zekerheid. Dit kan ook niet onderzocht worden. Bomen zoals populieren, wilgen, beuken, paardenkastanjes en hemelbomen blijken in andere streken hiervoor gevoelig te zijn. In Ieper stellen we dit voor de eerste keer vast.”