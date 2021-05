Zoektocht naar Ieperse studente Sarah (21) in Zwitsers bergdorp: “Weten niet goed waar te beginnen.”

Sarah reisde maandag met haar wagen enkele vrienden achterna. Ze parkeerde de auto in Täsch en nam daarna de trein naar de chalet in Obri Tufta. Daar kwam ze maandagavond aan. Na een discussie met de vrienden verdween ze er dinsdagochtend, zonder bagage, portefeuille, telefoon of auto. Sindsdien ontbreekt van haar elk spoor. In de badkamer van het chalet kon bloed gevonden worden maar niet in de gang of buiten. Enkele familieleden reisden al naar Zwitserland om de politie te helpen in de zoektocht. Die wordt grootschalig aangepakt met speurhonden, warmtecamera’s en drones. Onder meer broers Gils en Glen zijn ter plaatse, net als Sarahs beste vriendin Kaai Edwards. “We zoeken vandaag (vrijdag, lsi) verder”, klinkt het vanuit Zwitserland. “Maar we weten niet goed waar te beginnen. Een concrete aanwijzing is er niet, alles is zo vaag. Vandaag rijden we door Täsch, gaan we flyeren en krijgen we ook toegang tot de camerabeelden van op de trein en kunnen we de politie helpen die te bekijken. We maken ons toch wel grote zorgen. Ze is al sinds dinsdagochtend verdwenen in een gebied dat ze niet kent. Ze kent mijn gsm-nummer uit het hoofd. Zou ze kunnen, zou ze me zeker bellen, denk ik. Hopelijk krijgen we snel toch goed nieuws.”