“Zoals ze in de loopgraven deden”: onze fotograaf Henk Deleu neemt beelden van Wapenstilstand met ‘soldatencamera’

Van Poppy Parade tot fietsen langs ontplofte mijnen: tien tips voor het verlengde Wapenstil­stand­week­end in onze Westhoek

Of de Britten al massaal aanwezig zullen zijn tijdens de herdenking van Wapenstilstand is maar de vraag. Zeker is wel dat iedereen welkom is en dat we hopelijk toch een beetje terugkeren naar de sfeer van de periode 2014-2018, toen we 100 jaar WO I herdachten. In tegenstelling tot vorig jaar, toen corona op alles een rem zette, is er nu wel het een en ander te beleven. Of wat dacht je van een fietstocht op de route waar in 1917 19 dieptemijnen tot ontploffing werden gebracht? Tien tips voor het komende verlengde weekend.

8 november