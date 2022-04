Zilveren medaille voor 11-jarige Gaëlle Legrou op Vlaams kampioenschap turnen

In Tielt vond vorig weekend het Vlaams kampioenschap toestelturnen C niveau plaats. Daarbij viel Turnkring Vlamertinge in de prijzen met een van haar jonge leden. Gaëlle Legrou (11) uit een Westrozebeke behaalde er een zilveren medaille. “Gaëlle loopt school in Staden, maar traint 8,5 uur per week in onze turnclub”, aldus Ruth Develter van Turnkring Vlamertinge. “Ze doet dat onder leiding van Griet Monkerhey en Tine De Doncker. Haar inzet werd afgelopen weekend beloond. Ze begon met volle moed haar wedstrijd op de balk en startte uitstekend. Daarna volgde onder meer nog de grondoefening en de sprong. Niet alles verliep foutloos, maar Gaëlle had er een goed gevoel bij, alhoewel ze – gezien de sterke concurrentie – niet onmiddellijk een podiumplaats had verwacht. Een uiterste tevreden jonge meid dus die in de toekomst zeker nog van zich zal laten horen.”