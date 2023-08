Zillebeke Kermis 2023: “Met muziek en spetterend vuurwerk”

Ypriana duwt muziek Jan De Wilde naar een hoger niveau: “Dit is een topharmo­nie”

Het Festival Dranouter kende dit weekend verschillende hoogtepunten, maar een daarvan was ongetwijfeld de samenwerking tussen kleinkunsticoon Jan De Wilde en de Ieperse Koninklijke Harmonie Ypriana. Voor alle twee was het niet de eerste passage in Dranouter, maar dat wil niet automatisch zeggen dat samenspelen van een leien dakje loopt. De mayonaise plakte echter uitzonderlijk goed. “Het was een echt avontuur, maar het is het beste orkest waar ik ooit mee samenspeelde”, aldus een heel tevreden Jan De Wilde na afloop.