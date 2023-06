Zeventiger veroordeeld voor voyeurisme in zwembad: “Nooit intentie gehad om meisjes te begluren”

BINNENKIJ­KER. Wie dit huis koopt, krijgt er wel iets heel speciaals bij: "Het neemt de hele zolder in, maar het is een pareltje”

In de Hogebrugstraat 4 in Lo-Reninge, vlak bij de beroemde boom waaraan volgens de legende Julius Caesar zijn paard ooit vastbond, staat een bijzonder huis te koop. Achter de beschermde gevel kom je terecht in een decor uit de oorlogstijd met een indrukwekkende trappenhal, een glasraam in de nok en… een kerkorgel op zolder. De kinderen van muzikant en componist Jozef Valcke zetten het ouderlijk huis te koop. En dat staat bol van de leuke verhaaltjes. Een bloemlezing.