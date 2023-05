Zevende deelauto in Ieper: “Voordelig voor wie weinig rijdt”

ASSISEN. Frans Debaillie (90) stierf gruwelijke dood: “Minstens 50 letsels vastge­steld op z’n lichaam”

In het Brugse assisenhof is het proces aan de gang tegen Tom Debaillie (59). “Tom Spier”, zoals de Kortrijkzaan wordt genoemd, gaf tijdens het onderzoek toe dat hij z’n 90-jarige vader Frans een vuistslag gaf. Maar hoe de gepensioneerde arts dan zo zwaar toegetakeld geraakte, beweert hij zich niet meer te herinneren. Speurders kwamen maandag getuigen hoe Debaillie hen op een dwaalspoor probeerde te zetten, terwijl de wetsdokters stilstonden bij de gruwel van de feiten. Herlees alles nog eens hieronder in onze liveblog.