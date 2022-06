Zeven soldaten uit WO I krijgen laatste rustplaats, waaronder Canadees die na DNA-onderzoek gezicht kreeg: “Familieleden hebben 100 jaar lang op zijn foto gekeken, vandaag nemen ze afscheid van hem”

Op de New Irisch Farm Cemetery, een militaire begraafplaats van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) langs de Briekestraat in Ieper, vond donderdag de herbegrafenis plaats van vijf onbekende Britse soldaten, een onbekende Duitse soldaat en de Canadees Private (soldaat) John Lambert. “De zeven soldaten werden in twee groepjes op enkele meters van elkaar gevonden langs de Melkerijstraat ter hoogte van Milcobel in Langemark”, zegt archeoloog Simon Verdegem. Dat gebeurde in het kader van het archeologisch onderzoek dat de aanleg van een nieuwe gasleiding voorafging. “De soldaten waren aanvankelijk apart begraven, maar artillerievuur gooide alles door elkaar. Het was onmogelijk om te weten te komen welke resten bij wie hoorden. Het is ook daarom dat we de Duitse soldaat hier op deze Britse begraafplaats een laatste rustplaats geven en niet in Langemark.”