Zaterdagmarkt Ieper start met nieuw marktplan: “Compacter en gezelliger”

Vanaf zaterdag 9 april staat de zaterdagmarkt in een nieuwe opstelling. “Door een wijziging in de samenstelling van de marktkramers, was de wandelgang tussen de rijen minder vloeiend geworden”, zegt schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper). “Het nieuwe marktplan zorgt voor een meer gebalanceerde opstelling van de kramen, om op die manier een maximale marktbeleving voor de bezoekers te creëren. Met de nieuwe, bredere opstelling zal er ook minder snel worden uitgeweken naar de Esplanade wanneer er andere activiteiten gepland zijn op de Grote Markt.”

Nog tot en met zaterdag 30 april loopt er een winactie voor klanten van de zaterdagmarkt. Wie iets koopt, ontvangt een bon of kan een QR-code laten scannen. De ingevulde bon deponeer je in de urnes bij het onthaal van het Yper Museum en van de dienst Toerisme. De laatste zaterdag staat er een standje op de markt waar de bezoekers hun laatste invulbonnen kunnen bezorgen. Op zaterdag 30 april om 12.30 uur worden de winnaars getrokken - zowel de deelnemers met papieren bonnen als wie digitaal deelnam - en telefonisch verwittigd. Een week later, op zaterdag 7 mei, worden de winnaars van de actie van Maand van de Markt gehuldigd in de raadzaal van het oude stadhuis en ontvangen ze hun prijs. Twee gelukkigen maken kans op een cadeaucheque ‘Logeren in Vlaanderen’ van 300 euro. De marktkramers schenken zelf 10 pakketten gevuld met cadeau- en waardebonnen.