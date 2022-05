Zanger Dan Cash (50) onverwacht overleden

Danny Bervoets groeide op in Herderen, een klein dorp bij Riemst in Limburg. Hij was de leadzanger van Dan Cash & The Trouble Trio, Dan Cash & The Road Rockers en Highway Patrol. Hij was ook lid van de club Teddyboys 1983. De man trad ook vaak op in het buitenland met een set van bekende rock-‘n-rollhits. “Hij was een kunstenaar in hart en nieren. Zacht met een sterk doorzettingsvermogen, maar ook een rebel”, zegt zijn broer Peter uit Staden. “Zijn muziek betekende alles voor hem. Ter nagedachtenis van Dan Cash plannen we nu een geldinzamelactie, om de kosten van de uitvaart te helpen bekostigen, maar ook om onderzoek naar ALS, de zeldzame spierziekte, te steunen. Dat was een wens van Danny. We zoeken nog naar collega-artiesten en zangers voor een benefietconcert en hebben verder ook nog een promoteam, een ontwerper voor de flyer en helpers nodig. Wie interesse heeft, kan zich melden via dreamevents@live. We hopen hem op deze manier de grootste groet te brengen en hem op een waardige manier te laten zien hoeveel hij betekende als kunstenaar, vriend, familie, vader, zoon en broer.”