Zaal Fenix wordt WK Fan Dôme tijdens wereldkampioenschap voetbal: “Samen met vrienden en familie onze Duivels naar de finale schreeuwen”

IeperMet het opzetten van de WK Fan Dôme in zaal Fenix in Ieper bezorgen Lennert Vintevogel en Niels Pierpont de voetbalfans een plek waar in de juiste sfeer de wedstrijden van de Rode Duivels kunnen worden gevolgd.

Het wereldkampioenschap voetbal staat dit jaar gepland tussen 20 november en 18 december in Qatar. Omdat het daar tijdens de zomer veel te warm is om te voetballen, vindt het tornooi er in de winter plaats. Grote schermen buiten waar naar de wedstrijden kan worden gekeken, is bij ons geen optie. “Maar wij speelden al langer met het idee om toch iets te doen”, zegt Lennert Vintevogel. Samen met Niels Pierpont – Niels en Lennert zijn 2 van de 4 organisatoren van Highlight Festival – organiseert Lennert de WK Fan Dôme in zaal Fenix in Ieper. “Toen de speeldata van de Rode Duivels bekend raakten, namen we een optie op de zaal. Ook vonden we in Steyaert Verzekeringen een enthousiaste sponsor.”

FIFA

Zaal Fenix wordt tijdens de kwalificatiewedstrijden alvast the place tot be voor de voetbalfans. De eerste wedstrijd tegen Canada vindt plaats op woensdag 23 november om 20 uur. “De deuren gaan telkens 2 uur op voorhand open en we zorgen telkens voor dj’s voor en na de wedstrijd”, aldus Lennert. “Ook op zondag 27 november en op donderdag 1 december is er een match van de Belgen. Die laatste is om 16 uur, wat misschien een wat ongelukkig tijdstip is. We denken echter dat ook dan volk zal komen opdagen.” Het toegangsticket kost 5 euro, maar daarbij zit al een drankje van 2,5 euro. De organisatoren betalen 1.000 euro aan FIFA voor een licentie om de wedstrijden te mogen uitzenden.

Extraatje

“Mochten de Belgen doorstoten, gaan we ook die wedstrijden tonen”, aldus Lennert. “We willen een familiale sfeer creëren, waar mensen samen met vrienden en familie de Duivels naar de finale kunnen schreeuwen. Als extraatje proberen we iemand uit de voetbalwereld naar hier te krijgen, die we voor de wedstrijd wat vragen kunnen stellen.” Meer info via wkvoetbalieper.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.