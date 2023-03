Zaakvoerder nachtwinkel voor rechter na diefstal van 6.000 euro aan sigaretten in Colruyt

Ieper Staan er te veel verkeers­bor­den op nieuw Vanden­peere­boom­p­lein? “Mocht iedereen zich aan de regels houden, dan waren die borden niet nodig”

Wil je klagen en zagen over de vernieuwde Leet in Ieper, doe het dan in stijl, dacht Ieperling Frederic Lamoot en hij maakte er een gedicht over. Anderen springen minder creatief om met taal om hun kritiek te spuien over het vernieuwde plein. Iets wat heel wat mensen tegen de borst stoot zijn de vele verkeerborden die er als paddenstoelen uit de grond schieten. “Willen we met alles wettelijk in orde hebben, is er geen andere optie dan een bord plaatsen”, reageert schepen Ives Goudeseune (Vooruit).