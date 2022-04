Zaakvoerder Filip Carpentier (47) laat grote leegte achter na overlijden: “Zijn slagzin was ‘fietsen voor het leven’, nu fietst hij naar zijn laatste bestemming”

De schok bij vrienden en familie van Filip Carpentier, de drijvende kracht achter de fietsengroothandel Minerva Cycling en de continentale wielerploeg Minerva, is groot. De geliefde zaakvoerder laat een grote leegte achter. “Naast een rasechte zakenman was hij bovenal een warme familieman met het hart op de juiste plaats. Zijn slagzin was ‘fietsen voor het leven’, nu is hij op weg naar zijn laatste bestemming. Dit dramatische verlies zullen we als team in alle sereniteit proberen te verwerken”, staat te lezen op de website van fietsenbedrijf Minerva te lezen. Carpentier zette in 1992 op 18-jarige leeftijd zijn eerste voetstappen in het familiebedrijf, dat begon als een fietsenwinkel in Elverdinge. Onder zijn impuls groeide de zaak uit tot de groothandel Formula Cycling in de Bargiestraat in Ieper. Het bedrijf werd niet van rampspoed gespaard, want in 2013 ging het in vlammen op. Twee jaar later herrees de zaak letterlijk en figuurlijk uit zijn as. Dat gebeurde samen met het opkopen van de Limburgse producent van fietsmerken Minerva en Scoppio. Dat ging gepaard met het overbrengen van duizenden fietsen. De zaak veranderde van naam en werd Minerva Cycling.