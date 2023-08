Yorkshire Trench & Dugout in ere hersteld: “Dankzij twee crowdfundingcampagnes”

Trac­tors helpen campers en caravans van campingter­rein bij uittocht Festival Dranouter: “Op eigen kracht wou ik het niet proberen, voor je het weet zit je vast”

Op de ‘Stille Camping Zone’, een terrein van Festival Dranouter waar gezinnen konden overnachten, zette de organisatie maandag tractoren in om de caravans en campers van het terrein te helpen. Door de regen van de afgelopen dagen was de afrijstrook in een modderpoel veranderd. “Modder of niet, we komen volgend jaar zeker terug”, klinkt het bij een koppel uit Assebroek.